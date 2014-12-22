В Аргентине признали право орангутанга выйти на свободу из зоопарка

Согласно вынесенному решению, животное должно быть отпущено на волю, передает Lenta.ru по информации BBC News.

Иск подала организация AFADA, занимающаяся защитой животных. По мнению активистов, самка по кличке Сандра должна обладать такими же правами, что и человек. Они утверждают, что орангутанг обладает достаточным набором когнитивных способностей для формирования личности, передает Reuters.

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Суд согласился с доводами защитников, признав, что самка, которая провела последние 20 лет в зоопарке, была незаконно лишена свободы. Если это решение не будет оспорено, то животное отправят в естественную среду обитания в один из заповедников Бразилии.

«Этот прецедент позволит отпускать на свободу не только приматов, но и других животных из зоопарков, цирков и научных лабораторий», — отметил адвокат организации Пол Буомпадре. На подачу апелляции у зоопарка есть десять рабочих дней.

Специалист зоопарка Адриан Сестело, в свою очередь, отметил, что по своей природе орангутанги ведут уединенный образ жизни и контактируют с другими особями только с целью размножения и заботы о своем потомстве. По его словам, одна из самых распространенных ошибок заключается в уподоблении животного поведения человеческому.

Самка суматранского орангутанга Сандра родилась в 1986 году в немецком зоопарке, а спустя восемь лет ее перевезли в Буэнос-Айрес.

Это не единственный случай, когда активисты требуют признать право животного на личную свободу. В начале декабря апелляционный суд в Нью-Йорке отклонил аналогичный иск в отношении шимпанзе по кличке Томми. Защитники требовали перевезти его в специальный приют во Флориде. Активисты утверждали, что человекообразных животных, в том числе шимпанзе, закон должен защищать так же, как и людей, в частности, их право не содержаться в неволе.

По словам представителя организации Nonhuman Rights Project Стивена Вайса, к обезьяне применимы такие основополагающие категории права, как свобода и равенство, и Томми следует рассматривать как личность. В качестве доводов он привел мнения экспертов в области мышления, которые утверждают, что у шимпанзе есть «свое я», как и у людей.