В сети высмеяли новый имидж экс-соратницы Януковича (фото)
11:26, 27 июня 2018Курьёзы
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Герман пришла в зал суда на заседание по делу о госизмене Януковича в солнцезащитных очках.
Очки Герман не снимала даже во время допроса / Скриншот
Пользователи сети активно комментируют новый имидж экс-регионалки и бывшей соратницы беглого Виктора Януковича Анны Герман.
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Соответствующий пост размещен на странице "Вася Барабаненко" в Twitter. Так, Герман пришла в зал суда на заседание по делу о госизмене Януковича в солнцезащитных очках, которые не снимала даже во время допроса. Политик сослалась на уставший вид.
"По делу Януковича защита вызвала Оззи Озборна", "Агент КГБ Тереза", "Матрица уже не та, впрочем, как и Тринити", - пишут в комментариях под постом.
June 26, 2018
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