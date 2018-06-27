В сети высмеяли новый имидж экс-соратницы Януковича (фото)

Герман пришла в зал суда на заседание по делу о госизмене Януковича в солнцезащитных очках.

Пользователи сети активно комментируют новый имидж экс-регионалки и бывшей соратницы беглого Виктора Януковича Анны Герман.

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Соответствующий пост размещен на странице "Вася Барабаненко" в Twitter. Так, Герман пришла в зал суда на заседание по делу о госизмене Януковича в солнцезащитных очках, которые не снимала даже во время допроса. Политик сослалась на уставший вид.

"По делу Януковича защита вызвала Оззи Озборна", "Агент КГБ Тереза", "Матрица уже не та, впрочем, как и Тринити", - пишут в комментариях под постом.

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