"Бабье лето уже?": известного фотокорра хотят лишить аккредитации в Раде из-за снимка Кужель (фото)

Депутаты "Батькивщины" хотят лишить аккредитации в Раде фотографа Богдана Бортакова за снимок нардепа Александры Кужель, которое он подписал "бабье лето уже". Об этом на своей странице в Facebook сообщила основатель издания "Буквы" Екатерина Рощук, ссылаясь на источники в парламенте.

По ее словам, "Батьківщина" пытается подать фото как проявление сексизма, вероятно, из-за подписи. Также, продолжила Рощук, снимок Кужель - лишь предлог.

Основательница "Букв" напомнила, как накануне Бортакову удалось зафиксировать, как лидер "Батькивщины" Тимошенко договаривается о встрече с Виктором Балогой. К тому же, ему удалось зафиксировать, как все Кужель во время работы в ВР делится рецептом выпечки.

"Конечно же, повторения подобного "Батькивщина" больше не хочет допустить, а значит, лучшее решение - это убрать Богдана из Верховной рады, лишив аккредитации", - подчеркнула Рощук.

Читайте также"Коллега из Николаева": Сенкевич прокомментировал замечание Гройсмана из-за смс-переписки во время совещания (видео)

Она объяснила, почему "Батькивщину" поддержит большинство депутатов. Так, именно благодаря работе Бортакова мандата лишился депутат "Самопомочи" Мирошник, который во время заседания ВР планировал путешествие на Мальдивы (стоимостью свыше 10 тыс. евро) с девушкой, не являющейся его женой, что и зафиксировал Богдан.

Кроме того, именно Бортаков заснял, как нардеп Парасюк пытается договориться с пограничниками о проходе границы без очереди. Также фотограф является головной болью и Виталия Хомутынника: он неоднократно фиксировал переписки нардепа, что становилось причиной громких скандалов.

"Работа журналиста, как и фотокорреспондента, не должна и не может нравиться народным депутатам. Рада - это рабочее место нардепа. Рабочее место, на которое депутата назначил народ. Одна из задач журналистов и фотографов в Верховной Раде - фиксировать, чем заняты народные депутаты за народные деньги", - отметила Рощук.

Также она призвала народных депутатов не участвовать в "личной расправе, которую пытается реализовать "Батькивщина".

Ранее во время заседания Рады один из депутатов обменивался интимными картинками в "Вайбере" с неизвестной девушкой. За этим занятием его застали фотографы, а увеличенные снимки обнародовал журналист Александр Дубинский. По его словам, речь идет о нардепе от "Нашего края" Сергее Шахове.