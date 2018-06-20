В метро Киева проехалась лиса (фото)
20:52, 20 июня 2018Курьёзы
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Хозяин держал животное в метро на руках.
Лиса сидела на руках у своего хозяина / фото facebook.com/mtrineyev
В киевском метро сфотографировали необычного пассажира - лису.
В вагоне столичной подземки заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком.
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"Что только не встретишь в метро. На самом деле, страшно очень", - говорится в подписи под фото Максима Тринеева в Facebook.
"Хвост длиной в тело и почти лысый. Линяет, наверное", – предположил автор снимка.
Как сообщал УНИАН, на станциях Киевского метрополитена появятся постеры с Facebook-персонажем под названием "Гусь".
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