В метро Киева проехалась лиса (фото)

Хозяин держал животное в метро на руках.

В киевском метро сфотографировали необычного пассажира - лису.

В вагоне столичной подземки заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком.

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"Что только не встретишь в метро. На самом деле, страшно очень", - говорится в подписи под фото Максима Тринеева в Facebook.

"Хвост длиной в тело и почти лысый. Линяет, наверное", – предположил автор снимка.

Как сообщал УНИАН, на станциях Киевского метрополитена появятся постеры с Facebook-персонажем под названием "Гусь".