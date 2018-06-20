Люби душ утром: в метро Киева появится "Гусь", который напомнит о правилах подземки (фото, видео)

Гусь будет рассказывать о правилах в киевском метро.

На станциях Киевского метрополитена появятся постеры с Facebook-персонажем под названием "Гусь".

Об этом столичная подземка написала на своей странице в Facebook. Так, этот персонаж будет рассказывать о правилах поведения в метро.

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"Мы хотим осовременить восприятие важных моментов в метрополитене, от которых зависят как безопасность, так и комфорт поездки каждого пассажира", - объясняет советник начальника метрополитена Наталка Макогон.

Проект предусматривает несколько этапов. Первый - это открытая выставка "Гусь в метро" в вестибюле "Золотых ворот". За несколько недель постеры с известным персонажем появятся в вагонах и на станциях подземки.

Сейчас серия включает 9 постеров, в частности о перевозке велосипедов, придерживании дверей, снятии рюкзака и даже о важности утреннего душа.

Как сообщал УНИАН, в этом году в столичном метро зазвучит "новый голос", который будет объявлять станции.