Поймай меня, если сможешь: в британском городке полицейские вместе с прохожими ловили преступника на велосипеде (видео)
17:25, 19 апреля 2018Курьёзы
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Нарушителя задержали пешеходы и не отпускали до приезда патруля.
Поймай меня, если сможешь: в британском городке полицейские вместе с прохожими ловили преступника на велосипеде
Эта ситуация реальная, и произошла она в городке Кардифф, в Великобритании. Но это больше похоже на кадр из блокбастера. Преступник убегал от полиции на велосипеде, его пытался остановить прохожий, который просто стоял на тротуаре.
Затем к нарушителю подбежал полицейский, но тот быстро удрал. Остановить беглеца попытались еще несколько человек.
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Они держали его, пока не прибыл автомобиль полиции. Только тогда пешеходы передали злоумышленника патрульным.
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