Поймай меня, если сможешь: в британском городке полицейские вместе с прохожими ловили преступника на велосипеде (видео)

17:25, 19 апреля 2018
Курьёзы
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Затем к нарушителю подбежал полицейский, но тот быстро удрал. Остановить беглеца попытались еще несколько человек.

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Они держали его, пока не прибыл автомобиль полиции. Только тогда пешеходы передали злоумышленника патрульным.

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Теги: #полиция#велосипед