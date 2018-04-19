Поймай меня, если сможешь: в британском городке полицейские вместе с прохожими ловили преступника на велосипеде (видео)

Нарушителя задержали пешеходы и не отпускали до приезда патруля.

Эта ситуация реальная, и произошла она в городке Кардифф, в Великобритании. Но это больше похоже на кадр из блокбастера. Преступник убегал от полиции на велосипеде, его пытался остановить прохожий, который просто стоял на тротуаре.

Затем к нарушителю подбежал полицейский, но тот быстро удрал. Остановить беглеца попытались еще несколько человек.

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Они держали его, пока не прибыл автомобиль полиции. Только тогда пешеходы передали злоумышленника патрульным.