В Британии задержали водителя с правами на имя Гомера Симпсона

06:12, 19 марта 2018
Курьёзы
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вместо фотографии в карточке размещено изображение персонажа / twitter.com/ThamesVP

Об этом сообщается в твиттере полицейского управления.

На прикрепленной фотографии видно, что права выданы на имя Гомера Симпсона, живущего в Спрингфилде. Также вместо фотографии в карточке размещено изображение персонажа.

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Отмечается, что у водителя не было страховки и собственных прав.

Автомобиль был изъят.

Ранее сообщалось, что слово из «Симпсонов» попало в словарь.

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Теги: #Британия#водительские права#Симпсон