В Британии задержали водителя с правами на имя Гомера Симпсона
06:12, 19 марта 2018Курьёзы
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У водителя не было страховки и собственных прав.
Вместо фотографии в карточке размещено изображение персонажа / twitter.com/ThamesVP
Полиция города Милтон-Кинс на юге Великобритании задержала водителя, у которого при себе были права на имя героя мультсериала Гомера Симпсона.
Об этом сообщается в твиттере полицейского управления.
На прикрепленной фотографии видно, что права выданы на имя Гомера Симпсона, живущего в Спрингфилде. Также вместо фотографии в карточке размещено изображение персонажа.
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Отмечается, что у водителя не было страховки и собственных прав.
Автомобиль был изъят.
Ранее сообщалось, что слово из «Симпсонов» попало в словарь.
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