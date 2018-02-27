"Апокалипсис": Тайвань охватила массовая паника из-за туалетной бумаги

Среди 20 самых популярных товаров в тайваньских магазинах шестым товаром оказалась туалетная бумага.

Производственные проблемы в Бразилии и лесные пожары в Канаде привели к "апокалипсису туалетной бумаги" на Тайване.

Дефицит туалетной бумаги на полках супермаркетов вызвал панику среди покупателей. Даже начали распространятся слухи, что данный товар исчезнет полностью, передает Vice.

Читайте такжеAmazon троллит Трампа: продает туалетную бумагу с его твитами до президентства (фото)Как сообщил местный телеканал ET Mall, среди 20 самых популярных товаров в тайваньских магазинах шестым товаром оказалась туалетная бумага: спрос на нее вырос в 10 раз. Департамент защиты прав потребителей попытался успокоить людей.

Вышеуказанная проблема кроется в стоимости целлюлозы, которую используют в производстве туалетной бумаги. По данным Министерства экономики Тайваня, цена на нее выросла в среднем с $650 за тонну до более $800.

Департамент по защите прав потребителей заявил, что он получил заверения от четырех крупнейших розничных продавцов страны, что цены не будут расти до середины марта.

Reports of Taiwan toilet paper apocalypse premature. Hello Kitty TP sadly still available.. pic.twitter.com/6Yx3UclXIQ — Nicola Smith (@niccijsmith) February 26, 2018

Как сообщал УНИАН, ранее российских туристов при выезде из отеля Aventura Park в Турции остановили его сотрудники. Так, граждане РФ пытались вывезти даже туалетную бумагу.