Евросоюз даст 12 миллионов евро на развитие Крыма

Европейский Союз решил направить 12 миллионов евро в течение ближайших четырех лет на экономическое развитие крымской автономии и Севастополя.

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ подписали в Брюсселе соглашение о финансировании программы «Поддержка совместной инициативы сотрудничества в Крыму».

Программа предусматривает выделение по 5 миллионов евро на развитие туристической сферы и социальных объектов, еще 2 миллиона будут направлены на привлечение иностранных инвестиций в экономику Севастополя. Реализация соглашения начнется в этом году.

Еврокомиссар отметил, что Крым может получать преимущества от общего улучшения отношений между ЕС и Украиной.

При этом он подчеркнул важность дальнейшего проведения реформ в Украине. «Мы говорили в этой связи о бизнес-климате, улучшении условий для инвесторов, необходимости продолжения таких реформ, как реформа избирательного законодательства, конституционная и судебная реформы», - сказал ФЮЛЕ.

«Курс президента Виктора ЯНУКОВИЧА, направленный на европейскую интеграцию, как в зеркале отражается и в Крыму», - сказал со своей стороны ДЖАРТЫ.

По словам главы Совмина, сегодня власти Крыма готовы помогать бизнесу сопровождать инвестиционные проекты и обеспечивать защиту капиталу.