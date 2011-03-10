Обледенение судов и дрейф льда ожидаются в четверг в Крыму

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на четверг из-за ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба ведомства. 10 марта ожидается усиление скорости ветра до 25-30 метров в секунду, гололедица, утром - сильный снег, местами налипание мокрого снега. В акватории Азовского моря утром ожидаются усиление порывистого ветра до 30 м/с, волнение моря 15-20 дм, обледенение судов, дрейф льда.

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