Маленькое землетрясение произошло в море неподалеку от Ялты
10:04, 09 ноября 2010Крым
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Небольшое землетрясение произошло 8 ноября в Черном море в семидесяти километрах от Ялты, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Спасатели получали от сейсмологов информацию о толчках в нейтральных водах моря дважды - в 14.55 и 18.09.
Днем произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера, вечером - магнитудой 3 балла.
По данным МЧС, толчки на территории Крыма не зафиксированы.
"Жертв и разрушений нет", - отметили спасатели.
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