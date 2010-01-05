В Алуште стоят троллейбусы

Движение троллейбусов в Алуште и ее пригороде прекращено с 31 декабря из-за кражи более 500 метров провода, сообщил генеральный директор «Крымтроллейбуса» Юрий КОСМАЧЕВСКИЙ.

Предприятие не в силах самостоятельно восстановить сети.

Пока правоохранители не найдут людей, срезавших провод, троллейбусы в Алуште ходить не будут.

«Троллейбусы будут стоять до тех пор, пока не будут найдены виновники», – сказал КОСМАЧЕВСКИЙ.

Провод украли в ночь с 30 на 31 декабря 2009 года.

В ночь с 21 на 22 декабря неизвестные срезали 245 метров контактной электросети в районе Профессорского уголка (Большая Алушта). Из-за этого несколько дней там не ходили троллейбусы.

Управление Крымского троллейбуса создано 50 лет назад.

Сегодня на балансе предприятия «Крымтроллейбус» находится 309 троллейбусов, из них на ходу 140.