Яценюк презентует себя Крыму

Анонс на 8-9 апреля

8-9 апреля народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК посетит крымскую автономию и Севастополь. Как сообщает пресс-служба фронта, 8 апреля пройдет презентация Симферопольской городской организации «Фронта перемен», а 9 апреля - севастопольской. Также в программе визита А.ЯЦЕНЮКА в Крым встречи с учителями, врачами, офицерским составом ВМС Украины, трудовыми коллективами предприятий и организаций.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter