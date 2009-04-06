Яценюк презентует себя Крыму
21:00, 06 апреля 2009Крым
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Анонс на 8-9 апреля
8-9 апреля народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК посетит крымскую автономию и Севастополь.
Как сообщает пресс-служба фронта, 8 апреля пройдет презентация Симферопольской городской организации «Фронта перемен», а 9 апреля - севастопольской.
Также в программе визита А.ЯЦЕНЮКА в Крым встречи с учителями, врачами, офицерским составом ВМС Украины, трудовыми коллективами предприятий и организаций.
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