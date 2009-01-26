Гендиректор «Артека» – в реанимации

Генеральный директор Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта, Крым) Борис НОВОЖИЛОВ после случившегося сегодня утром сердечного приступа госпитализирован в реанимацию кардиологического отделения одной из киевских больниц.

Об этом по телефону корреспонденту УНИАН сообщила руководитель информационной службы МДЦ «Артек» Елена МЕХ, которая сейчас находится в Киеве.

Е.МЕХ напомнила, что Б.НОВОЖИЛОВ, пытаясь привлечь внимание к проблемам детского центра, на прошлой неделе объявил голодовку и все это время «в режиме голодовки» встречался в Киеве с чиновниками, от которых зависит судьба «Артека». «Те чиновники, с которыми встречался Борис НОВОЖИЛОВ, на словах – всё понимают (проблемы детского центра), но конкретных действий и решений по нашему вопросу пока нет», – подчеркнула руководитель информационной службы «Артека».

«Сегодня утром у него (Б.НОВОЖИЛОВА) был сердечный приступ, вызвали «скорую помощь». «Скорая» посмотрела на его состояние и увезла в реанимацию в кардиологическое отделение. В «Феофанию», скорее всего, – отметила Е.МЕХ. – То, что он доставлен в «Феофанию», это процентов 90%. Куда же еще? Он прикреплен к «Феофании».

В каком состоянии находится гендиректор «Артека» в настоящее время, Е.МЕХ уточнить не смогла. «Как оценивают врачи его состояние, я пока не знаю, пока нет связи. Там (в больнице) есть помощники, я надеюсь выйти с ними на связь и узнать, какая ситуация», - сказала руководитель информационной службы МДЦ «Артек».

Она добавила, что коллектив детского центра поддерживает своего генерального директора: готов и к митингам, и к голодовкам. «Коллектив «Артека» заявил: мы тоже можем голодать, что надо митинги-забастовки - мы на все готовы, лишь бы все решилось положительно», - сказала руководитель информационной службы МДЦ «Артек».

Вместе с тем, она сообщила, что коллектив «Артека» еще в пятницу просил Б.НОВОЖИЛОВА прекратить голодовку. «Коллектив еще в пятницу предлагал: давайте заканчивайте голодовку, нам нужен здоровый директор, чтобы вы дальше отстаивали наши интересы», - рассказала Е.МЕХ.

Она добавила: «Артек» получил «огромное количество отзывов, звонков в поддержку, с предложением помощи от «артековцев» и от просто небезразличных людей».

Как сообщал УНИАН, руководство детского центра «Артек» заявило, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Уже три месяца сотрудникам знаменитого на весь мир детского лагеря не платят заработную плату. Ходят слухи о предстоящих массовых увольнениях. Генеральный директор на прошлой неделе пошел на крайние меры - объявил голодовку.

Б.НОВОЖИЛОВ также заявлял о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.