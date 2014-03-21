Ultima ratio regum – последний довод королей – гласила надпись на пушках в Тридцатилетнюю войну. Надпись «последний довод кандидатов в президенты» имеет все шансы украсить во время избирательной кампании несуществующую украинскую атомную бомбу.

В поисках дешевой популярности у электората политики прибегают к весьма ограниченному набору «коронных» тем. Как правило, обещания сделать Украину ядерной державой занимают в этом ряду место где-то между призывами вернуть смертную казнь и ввести химическую кастрацию педофилов. Но в силу милитарно-патриотической специфики нынешней кампании «последний довод» у многих может стать основным. Благо, он вызывает большой резонанс у многочисленных стратегов-государственников в общественном транспорте и социальных сетях. Ядерный статус представляется им панацеей от любых угроз, а соответствующие призывы не в меру амбициозных политиков находят живой отклик в сердцах.

Вместо того, чтобы спорить, лучше привести некоторые факты из жизни стран-членов «ядерного клуба», проливающие свет на то, насколько помогает атомная бомба в защите территориальной целостности и государственного устройства. Благо, таких стран немного.

За время пребывания в статусе «ядерной державы №1» США потеряли убитыми в обычных войнах около ста тысяч солдат в Корее и Вьетнаме и более шести тысяч в Ираке и Афганистане. Не помог американцам ядерный статус и 11 сентября. СССР он не дал возможности удержать контроль над Восточной Европой и Афганистаном в конце 80-х, не защитил от распада страны в 91-м, а Россию не спас от двух чеченских войн и огромного списка ужасных терактов.

Франция стала ядерной державой в 1960 году, проведя первые испытания атомной бомбы на полигоне в Алжире. Алжир она потеряла через два года в результате долгой и кровавой партизанской войны. А ведь Алжир для Франции был не какой-то рядовой заморской колонией – по законодательству он считался неотъемлемой частью Франции, и его потеря воспринималась как сепаратистский мятеж и угроза территориальной целостности. Великобританию ядерные ракеты подводных лодок не защитили от захвата Фолклендских островов аргентинцами, считающими острова своими – пришлось пускать в дело обычные вооружения королевского флота. Не помогли ядерные ракеты справиться с террором Ирландской республиканской армии в Северной Ирландии, и уж точно не помогут сохранить в составе страны Шотландию, если тамошний референдум, намеченный на сентябрь, примет решение об отделении.

Ядерный статус и мировое экономическое лидерство Китая по сей день не позволили ему вернуть контроль над Тайванем, подавить сепаратистские настроения в Тибете и в мусульманских районах северо-запада. В 1979-м Китай пытался захватить приграничные территории Вьетнама, но отступил, потеряв более 20 тысяч солдат. Обладающая ядерными ракетами Индия так и не смогла решить территориальные споры с Пакистаном за земли штата Джамму и Кашмир. В 80-е и 90-е годы там продолжались военные действия с сотнями убитых и тысячами раненых с обеих сторон. Еще одна головная боль ядерного Пакистана – так называемая Зона племен на афганской границе. Власть и законы государства на эту территорию фактически не распространяются. Англоязычный вариант ее названия «трайбл эриа» остряки давно переделали в «трабл эриа» - зона неприятностей. С началом американской операции в Афганистане пакистанцы ввели в Зону 80-тысячный военный контингент. С тех пор вооруженные стычки между военными и местными боевиками стали постоянным явлением.

Израиль наличие не признаваемого на официальном уровне ядерного арсенала не спасает ни от периодических ракетных обстрелов из Сектора Газа и Южного Ливана, ни от постоянной террористической активности палестинских боевиков, ни от требований резолюций Совбеза ООН очистить оккупированные территории. На этом безрадостном фоне есть, конечно, одно светлое пятно, наглядно подтверждающее, что ядерное оружие помогает сохранить страну в целости, а режим – при власти. Это Северная Корея. Однако вряд ли сей позитивный пример будет активно использоваться сторонниками ядерного статуса Украины на нынешних президентских выборах. Скорее на следующих. Да и то лишь в том случае, если к тому времени украинский уровень жизни их стараниями упадет ниже северокорейского.

А в вероятности такого исхода ничего фантастического, кстати, нет. Единственный более-менее эффективный способ, придуманный мировым сообществом для обуздания сильно желающих обзавестись атомной бомбой, включает в себя экономические санкции. И не настолько смешные, как те, что пока введены против России, а реальные и тяжело отражающиеся на состоянии экономики и уровне жизни населения. К тому же в подобных случаях принято закрывать глаза на локальные военные операции обеспокоенных соседей по уничтожению объектов, на которых ядерное оружие создается. Оставшиеся безнаказанными израильские бомбардировки атомных центров в Ираке и Сирии это подтверждают.

Имеет смысл учесть эти доводы, прежде чем аплодировать пламенным речам сторонников «последнего довода».