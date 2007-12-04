Почему Ющенко не прибыл в парламент?
22:15, 04 декабря 2007Разное
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|Ирина ВАННИКОВА
Как сообщила агентству УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, причина того, что Президент не прибыл в парламент, заключается в том, что он как глава государства должен выходить ко всем депутатам, а не к части.
Как сообщал УНИАН, народные депутаты из фракций КПУ и Партии регионов покинули сессионный зал в знак протеста против неправомочного, по их мнению, голосования при выборах председателя Верховной Рады.
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