Почему Ющенко не прибыл в парламент?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не прибыл в Верховную Раду из-за того, что фракция Партии регионов покинула сессионный зал.

Как сообщила агентству УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, причина того, что Президент не прибыл в парламент, заключается в том, что он как глава государства должен выходить ко всем депутатам, а не к части.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты из фракций КПУ и Партии регионов покинули сессионный зал в знак протеста против неправомочного, по их мнению, голосования при выборах председателя Верховной Рады.