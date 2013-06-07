Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня в нашем обзоре:

Оппозиция заблокировала Верховную Раду (дополнено)

Оппозиция сегодня снова заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.

Регионалы готовятся к выездному заседанию

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает, что внеочередное заседание Верховной Рады будет выездным.

Литвин говорит, что на очереди - еще четыре тушки

Владимир Литвин заявил, что еще четверо нардепов намерены выйти из фракции "Батькивщина".

Турчинов: Объединение Батькивщины и Фронта змін состоится на следующей неделе

Объединительный съезд "Батькивщины" состоится на следующей неделе.

Яценюк объяснил, почему «тушки» есть только в его фракции

Яценюк объясняет наличие «тушек» только во фракции "Родина" массовым давлением на крупнейшую оппозиционную фракцию и попытками подкупа.

Нафтогаз через суд требует у Ахметова 422 миллиона

«Нафтогаз» требует от «Киевэнерго» выплатить задолженность по договору купли-продажи природного газа от 30 сентября 2011.

Суд утвердил мировое соглашение между Vanco и Украиной

Суд утвердил мировое соглашение между компанией Vanco и государством Украина, которое было достигнуто в конце 2012 года в Стокгольмском арбитраже.

Рыбак признался, что не голосовал лично своей карточкой

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак признал, что вчера на пленарном заседании не голосовал лично своей карточкой.

Судебное заседание по делу ЕЭСУ продолжалось 17 минут

Судебное заседание по делу ЕЭСУ перенесли на 5 июля.

Золотовалютные резервы НБУ снова «похудели»

Золотовалютные резервы НБУ в мае снизились на 2,8% - до 24,5 млрд долл..

Вилкул говорит, что в Украине большой воды не будет

В Украине не ожидается «большая вода».

Азаров считает, что в ЕС суверенитет Украины ограничат больше, чем в ТС

Членство в Европейском Союзе более ограничит суверенитет Украины, чем членство в Таможенном союзе, - считает премьер.