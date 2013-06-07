Регионалы готовятся к выездному заседанию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал на брифинге.

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Лидер фракции отметил, что распорядился собрать подписи депутатов за проведение внеочередного заседания парламента, не сообщив, когда это заседание может состояться.

“Когда будет заседание, я этого сказать не могу, потому что решение по этому вопросу не принято”, - сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, может ли это заседание быть выездным, Ефремов ответил: “Будет выездным, если будет заблокирована Рада, не будет выездным, если Рада будет разблокирована”.

При этом Ефремов добавил, что журналисты будут приглашены на внеочередное заседание, но “в зависимости от помещения, которое будет выбрано”.

“Если там будет достаточно места, то большое количество журналистов, если недостаточно - то ограниченное количество, в зависимости от помещения”, - заметил он.

На вопрос по поводу того, будет ли приглашаться счетная комиссия ВР в полном составе, в том числе и представители оппозиции, Ефремов ответил: “Нет, если будут представители, которые препятствуют работе Верховной Рады, то мы их приглашать не будем”.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля из-за блокирования оппозиционными депутатами работы парламента на улице Банковой в зданиях комитетов Верховной Рады состоялось выездное заседание парламентского большинства.

Сегодня утром оппозиционные депутаты заблокировали трибуну и президиум парламента.

Вчера оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента, требуя личного выступления Президента Украины с ежегодным посланием к ВР, которое они получили в печатном виде.

В интервью журналистам народный депутат Анатолий Кинах (фракция Партии регионов) заявил, что сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины не состоится.