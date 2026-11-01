Археологи перевернули камень возрастом 2000 лет и нашли два загадочных символа

Находка была сделана в Галисии, где группа исследователей работала на месте древнего поселения, расположенного на вершине холма.

Археологи, проводившие раскопки на вершине холма на северо-западе Испании, где произошел взрыв на заводе, обнаружили гранитный камень с резными изображениями на обеих сторонах. Об этом пишет The Daily Galaxy.

На одной из них высечен искусно выполненный трискелион, а на другой - более грубый петроглиф, который пока никому не удалось идентифицировать.

Находка была сделана в Галисии, где группа исследователей работала на месте древнего поселения, расположенного на вершине холма. Камень был найден среди руин крупного круглого сооружения в Кастро-ду-Пику-да-Бандейра, недалеко от города А-Гуарда.

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Поскольку два изображения настолько сильно различаются, перед исследователями встают фундаментальные вопросы: кто их создал и когда. Даже сам артефакт, возраст которого составляет около 2000 лет, оставляет много неясностей относительно точного времени появления каждого из рисунков.

Две стороны, два совершенно разных изображения

Археологи заметили трискелион, только когда перевернули камень. Этот мотив чаще всего связывают с художественными традициями древней Европы, а точнее - с кельтской культурой. Он представляет собой три изогнутых луча или спирали, расходящихся против часовой стрелки из центральной точки.

По словам авторов открытия, сообщивших о нем на испанском портале Info Gauda, ​​это изображение "удивительно хорошо сохранилось" и "выполнено очень искусно". Вероятно, оно уцелело благодаря тому, что было прикрыто обломками рухнувшего здания

Интересно, что нанесенный на нее петроглиф выглядит менее искусно; его точный рисунок и значение пока изучаются. В этом регионе не найдено ничего похожего, что лишь добавляет загадочности.

Созданы одновременно или доработаны позже

Очевидные различия между двумя сторонами порождают вопрос, о том были ли они созданы одновременно или в разное время. Исследователи задаются вопросом, не был ли камень просто видоизменен и использован повторно спустя несколько поколений.

Ученым еще предстоит выяснить, когда был высечен каждый из мотивов, чтобы понять, являются ли они частью одной традиции или же были добавлены в разные периоды. В отчете, впрочем, упоминается одна возможная параллель. На резном камне, обнаруженном в термальном комплексе железного века в португальском поселении Бритейруш, на обратной стороне имеется загадочный петроглиф.

Подчеркивается, что это лишь зацепка для дальнейших исследований, а не доказательство общего назначения или единого происхождения.

Знаковое сооружение, полное тайн

Отмечается, что сам по себе трискелион - не такая уж редкость на северо-западе Пиренейского полуострова. Его можно встретить на декорированных камнях, архитектурных элементах и ​​постройках эпохи железного века. Некоторые историки видят в этих круговых мотивах возможное изображение солнца, небесных явлений или отражение религиозных верований, хотя их точное значение до сих пор остается неизвестным. Поэтому археологи опираются на найденные скульптуры, места их обнаружения и сопоставления с другими находками, пытаясь определить, для чего они предназначались.

Что касается самого здания, где был найден камень, то оно использовалось в период с I века до н. э. по I век н. э. На этом месте также были найдены фрагменты римских амфор, каменные плиты и другие предметы. Большая часть находок все еще скрыта под землей: раскопано менее половины сооружения, так что работа только начинается.

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