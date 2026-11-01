Туристы выстраиваются в очередь ради фото: эта улица имеет ширину всего 31 см

Местные жители даже используют её, чтобы отслеживать свои успехи в похудении.

В немецком Ройтлингене есть проход, который легко спутать с щелью между двумя домами. Однако это полноценная улица, более того, она официально признана самой узкой в мире и внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает издание Polsat News.

Речь идет о Шпройергофштрассе, расположенной в исторической части Ройтлингена, примерно в 40 километрах от Штутгарта, в земле Баден-Вюртемберг. Улица пролегает между домами под номерами 9 и 11. Её длина составляет около 3,8 метра, а ширина колеблется от 50 сантиметров до всего 31 сантиметра в самом узком месте. Поэтому большинству взрослых приходится идти боком.

С обеих сторон прохода висят таблички на немецком и английском языках, сообщающие прохожим, что они находятся у самой узкой улицы в мире.

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Своим появлением улица обязана великому пожару 1726 года, уничтожившему значительную часть города. Во время восстановления дома возводили вплотную друг к другу и не слишком обращали внимания на противопожарные правила, которые требовали оставлять между ними расстояние. Так между двумя каменными домами и появилась узкая щель.

Долгое время никто не знал, что это вообще такое с юридической точки зрения. Только в 1820 году городской чиновник признал этот проход общественной улицей. По преданию, он и сам без особых усилий протиснулся через него. Сегодня Шпройергофштрассе числится в городском реестре под номером 77.

Представители Книги рекордов Гиннесса измерили улицу в феврале 2006 года и признали её самой узкой на планете. С тех пор сюда приезжают туристы, которые пытаются пройти через неё или хотя бы сфотографироваться у таблички с рекордом.

Для самих жителей города улица стала своеобразной меркой. Как писала британская газета The Guardian, некоторые из них, сидя на диете, говорят: "Как только протиснусь через щель, достигну желанного веса".

Однако рекордсменка могла и исчезнуть. Со временем стена дома № 9 начала выпячиваться в сторону прохода, так как старые деревянные балки пропитались водой. На уровне головы проход стал значительно уже 31 сантиметра. Если бы пройти через него стало невозможно, улица лишилась бы своего статуса, а вместе с ним и места в Книге Гиннесса.

Перед городскими властями встала непростая дилемма. Снос дома решил бы проблему, но тогда проход стал бы слишком широким, и рекорд всё равно был бы утрачен. Поэтому старый дом решили укрепить и стабилизировать. Благодаря этому удалось сохранить и каменный дом, и саму улицу.

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