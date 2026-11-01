Сетки, 'мангалы' и шины: РФ лихорадочно импровизирует, чтобы защитить 'теневой флот', - WSJ

Это еще одно наглядное доказательство того, что российский флот утратил контроль в Черном море.

Россия начала оснащать свои нефтяные танкеры "теневого флота" защитными сетками, металлическими клетками и автомобильными шинами, чтобы обезопасить себя от атак украинских беспилотников. Эта лихорадочная импровизация свидетельствует о полной потере Россией контроля в Черном море, пишет The Wall Street Journal.

По данным стамбульского морского аналитика и наблюдателя Йорука Ишика, с августа через Босфор прошло не менее 60 судов, оснащенных подобными средствами защиты от дронов - практически все они находятся под санкциями США и других западных стран из-за перевозки российской нефти.

По мнению военных экспертов, изучивших снимки, сетки, которыми обвешаны российские нефтяные танкеры, – это, судя по всему, импровизированная мера: их спешно установили, чтобы прикрыть наиболее уязвимые узлы судов, например, компоненты двигательной установки. Еще один способ защиты – подвешивание автомобильных покрышек вдоль бортов; это примитивный, но действенный метод, призванный помешать дрону врезаться в судно и вывести его из строя.

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"Это еще одно наглядное доказательство того, что российский флот утратил контроль в Черном море. Для России возможность получения иностранной валюты оказалась под серьезной угрозой", - говорит Ишик.

При этом WSJ отмечает, что российские нефтяные танкеры, вероятно, защищены гораздо слабее, чем военные объекты РФ, которые уже были укреплены на случай атак беспилотников. Удары по танкерам также являются частью более широкой кампании Украины, направленной на усиление экономического давления на Россию.

"Теневой флот" представляет собой уязвимое звено российской финансовой системы. Эти устаревшие танкеры действуют вне рамок глобальных норм страхования и регулирования судоходства, что означает, что такие суда зачастую застрахованы российскими банками, пользующимися государственной поддержкой, и ими же обеспечено их страховое покрытие.

"Они целенаправленно пытаются оказать давление на российскую банковскую систему и ее возможности по финансированию страхования", – отметил аналитик Эрик Вудс.

Ранее Украина сообщала об атаках на российские танкеры с применением морских беспилотников, движущихся по поверхности воды. По мнению военных аналитиков, появление на судах "теневого флота" средств защиты от дронов свидетельствует о новых тенденциях: теперь предпринимаются попытки обезопасить суда от FPV-дронов, способных действовать на средних и дальних дистанциях.

"Это станет глобальной тенденцией, – отмечает Сэмюэл Бендетт, эксперт по военной робототехнике из аналитического центра CNA, комментируя использование защитных сетей и решеток. – Это самый дешевый и простой способ обезопасить судно от БПЛА".

Ситуация в Черном море

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возможности открытия гражданского судоходства в Черном море, в частности для экспорта сельскохозяйственной продукции. Он сообщил, что Турция, Египет и Индия предложили обеспечить безопасное плавание судов под своими флагами. Они смогут заходить как в украинские, так и в российские порты и перевозить продовольствие.

Ранее Турция призвала Россию и Украину прекратить атаки на коммерческие суда в Черном море и предупредила, что оставляет за собой право принимать законные меры в случае ударов по кораблям под турецким флагом или принадлежащим турецким компаниям.

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