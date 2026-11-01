В Киеве ввели экстренные отключения электричества

Компания обратилась к жителям столицы.

В Киеве 1 ноября начали отключать электроэнергию в домах вне графика. Энергосистема столицы не выдерживает постоянных вражеских ударов, поэтому пришлось прибегнуть к экстренным мерам. Об этом сообщили в ДТЭК.

"Из-за постоянных обстрелов энергосистемы введены экстренные отключения", – подчеркнули в компании.

По словам энергетиков, бригады уже приступили к ремонту поврежденного оборудования. Впрочем, выезжать на объекты специалисты могут далеко не всегда, ведь все зависит от того, насколько безопасно в городе.

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"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян", – добавили в ДТЭК.

Удар по ТЭЦ – последствия

Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что после удара по одной из столичных ТЭЦ киевляне сидят без света по 16–18 часов в сутки. Оккупанты повредили открытые распределительные устройства, поэтому, по его прогнозу, восстановить электроснабжение удастся примерно к середине следующей недели. В то же время на начало отопительного сезона эта атака не повлияет, заверил специалист

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