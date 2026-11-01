Зима стремительно ворвется в Европу: местами выпадет до 50 см снега

Сильнее всего зима ударит по региону, где снег ляжет не только высоко в горах, но и на дорогах.

Уже в середине ноября в Европе могут разразиться сильные снегопады, а местами выпадет до полуметра снега. Синоптики указали, какие страны окажутся в эпицентре непогоды и когда ожидать первых сугробов. Об этом сообщает портал DobraPogoda24.

По прогнозам метеорологов, на следующей неделе над западом, северо-западом, а частично и над центром и востоком континента усилится антициклон. За его пределами же будут преобладать зоны низкого давления, которые и принесут снег. Во многих регионах образуется снежный покров, который сможет продержаться некоторое время.

Синоптики выделяют три зоны, где в ближайшее время возможны снегопады. Первая охватит запад, северо-запад и север Скандинавии, вторая затронет горные районы Балкан. Самая мощная сформируется в Альпах, где зима наступит со всей силой.

Видео дня

Причина в холодном воздухе, который будет продвигаться на юг Европы. Над теплым морем он вызовет появление циклона, а тот впоследствии объединится с другим, спускающимся с севера. Как отмечают метеорологи, наиболее интенсивные снегопады ожидаются примерно 10–13 ноября, хотя сроки могут сдвинуться на два дня в любую сторону.

Под удар попадет полоса от границы Франции и Италии через юг и восток Швейцарии, север Италии вплоть до юга и юго-запада Австрии. По прогнозу, там выпадет от 10 до 50 см снега, а местами и больше. Снег начнёт выпадать уже с высоты около 900–1000 метров над уровнем моря, поэтому непогода не ограничится только высокогорьем.

Из-за этого, как предупреждают синоптики, на многих дорогах возможен настоящий транспортный коллапс. Особенно сложно будет на подъемах, которые могут полностью засыпать снегом, ведь снегопады будут сопровождаться сильными метелями.

В то же время вблизи Украины ситуация пока будет совсем иной. В Польше из-за устойчивого антициклона осадков ожидается мало, а снег в первой декаде ноября, если и появится, то лишь эпизодически и преимущественно в горах и предгорьях. Впрочем, по оценкам метеорологов, первый снег на равнинах может выпасть ориентировочно 7–15 ноября, если к стране все-таки приблизится циклон с атмосферным фронтом.

Климат Европы

Напомним, что в XVII веке Восточная Европа пережила не менее 55 чрезвычайно суровых зим, более половины из которых пришлось на период после 1645 года. Реки тогда замерзали настолько сильно, что по льду передвигались войска, а в 1665 году снег выпал даже 1 мая и уничтожил урожай.

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