Украина готова немедленно и навсегда прекратить огонь повсюду и на всех участках фронта, - МИД

Глава МИД отметил, что Украина особенно благодарна американской стороне и первой леди Мелании Трамп за посредничество.

Результаты гуманитарной миссии в Олешках могут послужить жестом доверия и проложить путь к дальнейшим шагам в мирном процессе. Об этом сообщил МИД Украины.

"Если боевые действия можно остановить в одном месте, их можно остановить везде и навсегда. Украина готова. Мы ожидаем того же от России", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя результаты миссии.

Он напомнил, что накануне украинские граждане, эвакуированные из Олешек, пересекли украинскую границу в Черниговской области.

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"После месяцев голода и изоляции в условиях российской оккупации они наконец-то в безопасности. Те, кто решил остаться, должны иметь беспрепятственный гуманитарный доступ", - добавил дипломат.

Глава МИД отметил, что Украина особенно благодарна американской стороне и первой леди Мелании Трамп за посредничество. Министр также поблагодарил Папу Римского Льва XIV, украинских партнеров, министров и должностных лиц, которые помогли отреагировать на гуманитарную катастрофу в Олешках. Сибига поблагодарил уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца и его команду за координацию операции на местах.

Министр отметил, что на протяжении нескольких месяцев Украина привлекала внимание международного сообщества к ситуации в Олешках, в частности на заседаниях Совета Безопасности ООН. Украинская сторона призывала партнеров, международные организации и религиозных лидеров к действиям.

Эвакуация из Олешек

Ранее первая леди США Мелания Трамп заявила, что успешная миссия по эвакуации жителей Олешек, завершившаяся 31 октября, дает надежду на установление прочного мира между Украиной и РФ.

"Надежда на устойчивый мир. Олешки доказывают, что мы можем поставить человечность выше войны", - отметила она.

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