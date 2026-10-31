Армия США готовится к 'худшему дню в Украине', – Business Insider

Американские военные пытаются придумать, как "первая армия мира" могла бы продержаться хотя бы один день в российско-украинской войне.

Американские военные в Европе готовятся к масштабным боевым действиям, в ходе которых им придется одновременно отслеживать огромное количество целей и отражать массированные ракетно-дроновые атаки, которые для Украины стали повседневной реальностью. Об этом пишет Business Insider.

Во время конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне, которая состоялась в прошлом месяце, американские военные обсуждали интеграцию ИИ в систему управления боевыми действиями. В частности, бригадный генерал Стивен Карпентер, руководитель многодоменного командования США в Европе, подчеркнул, что технологии должны помогать военным, но не заменять их.

По его оценкам, американские войска в Европе должны быть готовы ежедневно обрабатывать более 1500 потенциальных целей и одновременно отражать до 1200 ракетных и дронных атак. Такой объем информации может оказаться чрезмерным для аналитиков, поэтому ИИ должен помогать определять приоритеты, анализировать угрозы и предлагать варианты реагирования – от ударов обычным оружием до киберопераций и средств радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

В то же время окончательное решение о поражении цели будет оставаться за человеком с учётом норм международного гуманитарного права.

Карпентер пояснил, что задача технологии "не заключается в замене этих аналитиков", а должна облегчить их работу, позволив сосредоточиться на самых сложных целях, требующих дополнительного изучения.

Генерал также уточнил, что приведенные показатели угроз отражают то, "каким, по нашему мнению, является самый худший день для Украины".

Как сообщает издание, американские военные уже тестировали собственную систему ИИ во время совместных учений армии США и НАТО в Европе. Кроме того, искусственный интеллект интегрируют в новую систему управления боевыми действиями Next Generation Command and Control, которая должна обеспечивать командиров информацией о целях, боеприпасах, разведданных, техническом состоянии вооружения и возможных действиях противника.

Военные технологии

Как писал УНИАН, Украина всё активнее применяет наземных роботов для выполнения опасных задач на фронте, однако их работа по-прежнему требует постоянного участия людей для ремонта, обслуживания и переоборудования техники. Из-за ограниченной автономности роботов и зависимости от связи военные и технические команды вынуждены работать вблизи зоны боевых действий, что сопряжено с определенными рисками для персонала.

Также мы сообщали, что американская компания Vigil Autonomy представила летающее маскировочное покрывало, которое может прикрывать движущиеся объекты, например, военную технику. Аналитики считают эту концепцию интересной, однако сомневаются в её практичности и эффективности на реальном поле боя.

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