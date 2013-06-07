Золотовалютные резервы НБУ снова «похудели»

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в мае снизились на 2,8%, или на 697 млн долл., и на 1 июня составили 24,541 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 0,02%, или на 5 млн долл.

На 1 июня резервы в иностранной валюте составили 22,888 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 14,27 млн долл., золото - 1,638 млрд долл.

Как сообщает НБУ, в мае на изменение размера резервов существенное влияние оказало погашение очередного транша по кредиту МВФ в размере 968 млн долл. США в эквиваленте и выплаты по погашению облигаций государственного займа в сумме 427 млн долл. США. Рост резервов произошел преимущественно за счет поступления средств от размещения правительством внутренних государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Также сообщается, что общее сальдо интервенций за май было позитивным и составило 395 млн долл. США в эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в апреле выросли на 2,06%, или на 509 млн долл., и на 1 мая составили 25,238 млрд долл, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ увеличились на 2,82%, или на 692 млн долл.

Золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).