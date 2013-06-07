Оппозиция уже заблокировала Верховную Раду (дополнено)

Как передает корреспондент УНИАН, дверь, через которую в президиум заходит руководство парламента, заблокирована стульями.

В президиуме находятся около 10 народных депутатов, среди которых представители “Батькивщины” Николай Мартыненко, Александр Бригинец и Владимир Бондаренко.

В то же время за трибуной находится около 10 народных депутатов, которые общаются между собой или читают газеты, в частности, это также представители “Батькивщины” Арсен Аваков, Руслан Князевич, Николай Княжицкий.

В то же время лидер “Батькивщины” Арсений Яценюк общается с представителями фракции «УДАР» возле их рабочих мест.

Депутаты из других фракций медленно собираются в зале. В настоящее время всего в зале находится около 100 депутатов.

По теме: Оппозиция не будет оставаться на ночь в парламенте

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты вчера заблокировали работу парламента, требуя личного выступления Президента Украины с ежегодным посланием к ВР, которое они получили в печатном виде.

Кроме того, лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко заявил, что оппозиция целый день будет блокировать трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить принятия законопроектов, которые не улучшат жизнь людей. Он отметил, что оппозиция требует денонсации соглашения между Кипром и СССР об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.

Соответствующие законопроекты оппозиции 5 июня Верховная Рада отказалась поддержать.Как известно, на 9:45 назначена встреча лидеров фракций в кабинете спикера, где должны рассмотреть пути разблокирования парламента.