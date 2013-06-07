Яценюк объяснил, почему «тушки» есть только в его фракции

Арсений Яценюк объясняет наличие «тушек» только во фракции “Батькивщина” массовым давлением на наибольшую оппозиционную фракцию и попытками подкупа депутатов со стороны власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции «Батькивщина» сказал на брифинге.

В частности, отвечая на вопрос журналистов: “Почему бегут только из вашей фракции?”, Яценюк сказал: ”Потому что, пока идет атака только на нас, и дай Бог, чтобы других не атаковали”.

“Идет массовое давление, идут попытки к скупке, идет борьба с наиболее оппозиционной фракцией”, - сказал он.

При этом Яценюк подчеркнул: “Я не сдамся. Это персональный привет Виктору Януковичу. Его деньги не победят нас”.

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Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил о выходе из фракции «Батькивщина» народных депутатов Владимира Купчака (избран по округу № 84 в Ивано-Франковской области) и Вячеслава Кутового (избран по округу № 95 в Киевской области).

После этого народные депутаты от “ Батькивщина ” заявили о попытках подкупа членов их фракции Партией регионов.

В частности, депутат Владимир Шкварилюк отметил, что с ними во время брифинга нет еще одного депутата, с которым также “разговаривали представители Партии регионов и предлагали взятку от 3 до 5 млн долларов”.

“Нет по одной простой причине: он не устоял, наверно, или под давлением шантажа, или под амбициями, которые ему дали деньги. Это Владимир Купчак”, - сказал Шкварилюк.

Депутат заявил, что в прошлую субботу к нему лично пришли представители ПР и предложили 5 млн. долларов за голосование по экономическим вопросам без написания заявления о выходе из фракции.

Шкварилюк считает, что взятку ему предлагали потому, что он был руководителем областной организации политической партии “Фронт Змин” и потому что он, “как они считают, приближен к Арсению Яценюку”.

“То есть сегодня идет целевой удар по Арсению Яценюку. И выхватываются люди из фракции “ Батькивщина ”, особенно те, которые по спискам “Фронта Змин”, - подчеркнул Шкварилюк.

В свою очередь народный депутат Ольга Сикора отметила, что еще в начале работы нынешней ВР ей предлагали 6 млн. долларов за вступление во фракцию ПР или же 2 млн. за отказ вступить в состав фракции “Батькивщина”.

Она заметила, что депутатам предлагают не только деньги на личные потребности, но и “деньги на округ и решение любых проблем”.

В то же время депутат Василий Гладий заметил, что на оппозиционеров оказывается безумное давление и запугивание. Он сообщил, что ПР ему также предлагала средства за выход из фракции.

В свою очередь депутат Валерий Лунченко заявил, что ему также предлагали 3-5 млн. долларов, и добавил, что попытки подкупа происходят и в других фракциях.