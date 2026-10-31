США не считают, что Украина и Россия находятся на пороге завершения войны, - Рубио

Рубио отметил, что не знает, возможно ли достичь мира в Украине путем переговоров.

США не считают, что Украина и Россия находятся на пороге урегулирования войны путем переговоров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Clash Report.

"Я не знаю, возможно ли достичь мира в Украине путем переговоров. Именно это мы и пытаемся выяснить", - сказал Рубио.

Также Рубио заявил, что США пытаются остановить чрезвычайно кровопролитную войну.

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"С одной стороны, Киев каждую ночь сталкивается не только с разрушительными ударами по своей энергетической инфраструктуре, но и с растущим числом погибших мирных жителей. Даже с российской стороны ежемесячно гибнут 20 000 россиян. Это чрезвычайно кровопролитная и разрушительная война, и с каждым проходящим месяцем число жертв только растёт", - подчеркнул госсекретарь США.

Рубио также напомнил, что Россия обладает значительным арсеналом ядерного оружия. По его словам, люди забывают об этом, хотя это важно.

Кроме того, Рубио заявил, что он переговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Атланте. Он отметил, что коротко обсудил с Лавровым возможности общения лидеров США и России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в следующем месяце.

Заявление Трампа о приближении к заключению мирного соглашения

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о завершении российско-украинской войны якобы "уже совсем близко". По его словам, ранее он не говорил об этом.

"Думаю, мы уже почти достигли соглашения по этому вопросу. Раньше я этого не говорил. Теперь я могу это сказать", - говорил президент США.

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