В Польше оппозиция требует объявить Туску вотум недоверия и сформировать новое правительство

Моравецкий заявил, что политическое объединение "Развитие плюс" выступает за перезагрузку Конституционного трибунала.

Польское политическое объединение "Развитие плюс" предлагает инициировать вотум недоверия кабинету министров премьера Дональда Туска, а также сформировать новое техническое правительство. Об этом заявил экс-премьер-министр Польши и лидер политического объединения Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети X.

"Наше предложение: сформировать техническое правительство под руководством Марека Юрека (бывший председатель Сейма Республики Польша - УНИАН) до проведения выборов, на которых будет избрано новое парламентское большинство", - написал он.

Моравецкий добавил, что "Развитие плюс" также выступает за перезагрузку Конституционного трибунала. По его словам, в этом сходятся мнения многочисленных политических групп: от "Разема" и "Развития плюс" до "Конфедерации свободы и независимости".

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"Об этом также подчеркнули президент и законный председатель Конституционного трибунала", - добавил экс-премьер-министр Польши.

Ситуация в Польше - что известно

Напомним, что ранее в Польше Конституционный трибунал, являющийся аналогом Конституционного суда, сообщил, что председатель суда Богдан Свечковский и заместитель председателя Бартоломей Соханский были отстранены от должностей.

Причиной приостановления исполнения обязанностей председателя и заместителя председателя называлось, в частности, то, что оба эти лица сделали невозможным созыв Общего собрания Конституционного трибунала с участием всех должным образом избранных Сеймом судей, а также назначение составов, рассматривающих дела в Конституционном трибунале, что противоречит закону.

Вскоре перед зданием Конституционного суда организовали митинг, после чего между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский обвинил правительство в попытке государственного переворота, а президент Польши Кароль Навроцкий отменил свой визит в Сенегал и срочно вернулся в страну из-за смены председателя Конституционного трибунала.

Кроме того, Навроцкий потребовал вывести из здания Конституционного трибунала силовиков, которых туда отправило правительство, и созвал срочные консультации с парламентскими партиями.

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