Трех мужчин мобилизовали после незаконной повторной ВЛК: что решил суд

У военнообязанных уже были действующие заключения о годности к службе в определенных частях и подразделениях.

Суд наказал подполковника, временно исполнявшего обязанности начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки – офицер безосновательно направил троих военнообязанных на повторное прохождение военно-врачебной комиссии, хотя у них уже были действующие заключения о годности к службе в определенных воинских частях и подразделениях. После повторного осмотра мужчин мобилизовали.

Как пишет "Судебно-юридическая газета", Одесский апелляционный суд подтвердил административное взыскание в отношении этого офицера, который ранее обжаловал решение суда первой инстанции, в частности ссылаясь на то, что в ТЦК не было медицинских документов этих мужчин, а сами они не возражали против повторного осмотра. Сообщается, что штраф в размере 25 500 гривен по ч. 2 ст. 172-14 КУоАП остался в силе.

Основанием для рассмотрения дела стала проверка действий подполковника, занимавшего должность заместителя начальника – начальника отделения учета мобилизационной работы и временно исполнявшего обязанности руководителя ТЦК. Ее начали после мониторинга социальных сетей: в частности, 20 июля 2026 года в одной из Telegram-групп появилась публикация о возможном длительном содержании мужчин без еды, телефонов и возможности связаться с родными. Именно в ходе проверки были выяснены обстоятельства направления трех военнообязанных на повторный медицинский осмотр и их последующего призыва на военную службу во время мобилизации.

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Установлено, что мужчин доставили в ТЦК из Херсона, и на тот момент у каждого из них уже было действующее постановление ВЛК о годности к службе в отдельных воинских частях, учреждениях и подразделениях. Один мужчина прошел военно-медицинскую комиссию 17 июля при КНП "Херсонская городская клиническая больница им. Лучанского" Херсонского горсовета. Там его признали годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях и организациях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны. Еще у двух мужчин были аналогичные заключения ВЛК, и соответствующие данные были внесены в учетные карточки Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Таким образом, на момент прибытия мужчин в ТЦК все три постановления ВЛК оставались в силе.

Речь идет о том, что, согласно законодательству, эти документы действительны в течение года, а повторное обследование предусмотрено в случае изменений в состоянии здоровья военнообязанного. Такие изменения должны быть установлены по его обращению или на основании заключений врачей медицинского учреждения. В этом случае осмотр проводится по направлению руководителя ТЦК и СП.

Несмотря на силу предыдущих заключений, подполковник повторно направил всех троих мужчин на ВЛК. Проверка не выявила оснований для такого решения. Также в материалах отмечалось, что военнообязанные не давали согласия на повторное прохождение комиссии.

В то же время всех троих мужчин вновь признали годными к военной службе. На основании заключений и приказов начальника ТЦК мужчин направили в учебные центры воинских частей. По результатам проверки в отношении подполковника 12 августа 2026 года были составлены три протокола об административных правонарушениях. В документах отмечалось, что должностное лицо лично приняло решение о повторном направлении каждого из мужчин на ВЛК, проигнорировав действующие постановления об их годности к службе в определенных воинских частях и подразделениях, а также требования приказа Минобороны № 402.

В то же время, по утверждению защиты офицера, в ТЦК не было документов, подтверждающих прохождение мужчинами ВЛК и содержащих сведения о состоянии их здоровья. Речь шла, в частности, о справках военно-врачебной комиссии, карточках обследования и медицинского осмотра, результатах анализов и других медицинских документах. Именно отсутствием этих материалов защита объяснила необходимость повторного направления мужчин на медицинский осмотр.

Можно ли было повторно направить мужчин на ВЛК

В постановлении указано, что материалы свидетельствуют о превышении подполковником служебных полномочий – умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий в условиях особого периода.

Одним из главных вопросов апелляционного рассмотрения было то, могло ли отсутствие в ТЦК бумажных медицинских документов военнообязанных служить достаточным основанием для повторного направления их на ВЛК, говорится в статье. Суд сослался на положения второго абзаца пункта 9 в редакции постановления Кабинета Министров Украины № 519 от 6 мая 2025 года. В соответствии с этими нормами, граждан Украины, состоящих на воинском учете и прибывших в ТЦК для уточнения учетных данных, могут направлять на медицинский осмотр при наличии предусмотренных законодательством оснований. Такие основания, в частности, определяются с учётом информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Направление на медицинское освидетельствование возможно, если в реестре отсутствует действующее решение ВЛК о степени годности военнообязанного к службе по призыву во время мобилизации, на особый период и/или во время действия военного положения. Кроме того, гражданин может пройти такой осмотр по собственному желанию.

Однако установлено, что на момент прибытия в ТЦК все трое мужчин уже имели действующие заключения военно-врачебных комиссий, говорится в статье.

Суд отклонил аргумент защиты о том, что отсутствие в ТЦК документов о предыдущем прохождении ВЛК и состоянии здоровья мужчин давало основания направить их на повторный осмотр.

Суд отметил, что подполковник как военнослужащий должен был выполнять служебные обязанности в соответствии с законодательством и военными уставами. В частности, суд сослался на статьи 11, 16, 49, 58 и 59 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины. Эти положения определяют обязанности военнослужащих и командиров в отношении соблюдения Конституции и законов Украины, выполнения служебных задач, военной дисциплины, обеспечения законности и уважения прав и достоинства других лиц.

Отдельно апелляционная инстанция сослалась на положения Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины. Они предусматривают личную ответственность каждого военнослужащего за соблюдение Военной присяги, выполнение служебных обязанностей, требований военных уставов и приказов командиров.

Кроме того, суд учел нормы законов Украины "О воинской обязанности и военной службе", "Об обороне Украины" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Они регулируют исполнение обязанностей военной службы и правовой режим особого периода и т. п. Решающим при оценке аргументов защиты стало то, что должностное лицо должно было самостоятельно выяснить, проходили ли мужчины медицинский осмотр ранее.

Если в ТЦК не было соответствующей информации, подполковник должен был принять предусмотренные служебными обязанностями меры для её получения. В частности, направить запросы, получить разъяснения и собрать необходимые сведения.

Таким образом, отсутствие в территориальном центре бумажных медицинских документов суд не признал обстоятельством, которое само по себе оправдывало повторное направление мужчин на ВЛК. По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что действия руководителя ТЦК являются незаконными.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу сразу после принятия и не подлежит кассационному обжалованию.

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Напомним, военнослужащий Национальной гвардии Украины, проведший 189 дней в боевых условиях, не смог через суд добиться выплаты 1 млн грн по программе "Контракт 18–24". В частности, Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении его иска из-за даты заключения контракта. Речь шла о том, что мужчина подписал контракт еще в мае 2020 года, когда ему не исполнилось 25 лет. Суд пришел к выводу, что продолжительность пребывания на фронте не дает права на выплату.

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