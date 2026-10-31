Графики 1 ноября: когда будут отключать свет в воскресенье

Ситуация в энергосистеме может меняться, говорят энергетики.

В воскресенье, 1 ноября, в части областей Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Как сообщается в Telegram-канале Национальной энергетической компании "Укрэнерго", причиной введения ограничений являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Речь идет о следующих мерах ограничения потребления:

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06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очереди).

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому призвали следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в регионах, а также экономно расходовать электроэнергию, когда она появляется.

Ситуация с электроэнергией

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что накануне вечером "Шахеды" атаковали ТЭЦ в Киеве. А в Днепропетровской области всего за одну ночь под удар попали четыре электроподстанции. Также ближе к утру российский дрон поразил ТЭЦ в Шостке.

Зеленский заявил, что в Днепре и области без электричества остаются около 200 тысяч семей, а в Киевской области обесточены еще более 80 тысяч.

В то же время позже было сообщено, что в некоторых жилых массивах города Днепр света может не быть до понедельника, 2 ноября. Из-за длительных отключений в городе также возникли проблемы с водоснабжением, интернетом и мобильной связью.

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