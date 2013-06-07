Литвин утверждает, что на очереди - еще четыре тушки

Об этом, как передает корреспондент «Комментариев», Владимир Литвин заявил в интервью каналу "Рада".

По его словам, заявление о выходе из фракции пока не зачитывали, чтобы избежать блокирования парламента. По теме: Власенко утверждает, что Банковая лепит из тушек фракцию «За Юлю»

Кроме того, отвечая на вопрос, будут ли депутаты, которые вышли из фракции, создавать свою группу, Литвин ответил: «Не будут спешить депутаты, покинувшие фракцию« Батькивщина », связывать себя групповой дисциплиной», - отметил Литвин.