Литвин утверждает, что на очереди - еще четыре тушки
11:14, 07 июня 2013Политика
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Владимир Литвин заявил, что еще четверо нардепов намерены выйти из фракции "Батькивщина".
Владимир Литвин рассказал об очередной порции тушек / Фото: Сегодня
Об этом, как передает корреспондент «Комментариев», Владимир Литвин заявил в интервью каналу "Рада".
По его словам, заявление о выходе из фракции пока не зачитывали, чтобы избежать блокирования парламента. По теме: Власенко утверждает, что Банковая лепит из тушек фракцию «За Юлю»
Кроме того, отвечая на вопрос, будут ли депутаты, которые вышли из фракции, создавать свою группу, Литвин ответил: «Не будут спешить депутаты, покинувшие фракцию« Батькивщина », связывать себя групповой дисциплиной», - отметил Литвин.
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