Украинскую баллистическую ракету FP-7 использовать сейчас нецелесообразно, - Штиллерман

По его словам, FP-7 стоит около 600 тысяч долларов.

Баллистическая ракета FP-7 на сегодняшний день уже прошла боевые испытания, но ее использование пока экономически нецелесообразно. Об этом заявил совладелец Fire Point Денис Штилерман в эфире телемарафона "Единые новости".

"Фламинго" производится по заказу, она применяется, показывает результаты, она уже в серийном производстве. FP-7 прошла боевое применение", – сказал он.

В то же время, по его словам, FP-7 стоит около 600 тысяч долларов. Он отметил, что это значительно меньше, чем американские ATACMS, однако для доставки 200-килограммовой боевой части на расстояние около 300 км у компании есть более дешевые средства.

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"Доставлять 200 кг на 300 км за 600 тысяч долларов, когда ты можешь это сделать за 50 тысяч долларов, не имеет никакого смысла. Потому что такую же боевую часть весом около 200 кг имеет (беспилотник) FP-2. Но по конструкции в боевой части баллистической ракеты значительно меньше взрывчатки, потому что ей нужен очень прочный корпус, если это не кассетная боевая часть", – сказал он.

Штилерман добавил, что экономический смысл в применении FP-7 появится после кодификации и принятия на вооружение версии с кассетной боевой частью.

"Мы можем за те же деньги отправить 16 ракет FP-2, которые доставят в 16 раз больше боевых частей и выполнят в 16 раз больше миссий", – отметил он.

Кроме того, он рассказал, что ракеты FP-9 сейчас проходят заключительные испытания, а боевое применение этой модели ракеты ожидается в ближайшее время.

Ракеты FP-7 – что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре Украина впервые запустила баллистическую ракету собственного производства FP-7 по территории России. Это тактическая баллистическая ракета с дальностью до 300 км.

Специалисты продолжают работать над её усовершенствованием, в частности, над увеличением дальности полёта для поражения цели.

Ракета FP-7 может нести боевую часть весом 200 килограммов. Погрешность поражения цели – до 15 метров, как заявляют производители. Это гораздо более дешевый аналог ракеты ATACMS.

Ракеты ATACMS и HIMARS в 2022–2023 годах значительно замедлили наступательные действия россиян. В частности, когда в первый год полномасштабного вторжения россияне продвигались и вытесняли украинские силы из восточных регионов.

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