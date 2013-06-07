Суд утвердил мировое соглашение между Vanco и Украиной

Печерский районный суд Киева утвердил мировое соглашение между компанией Vanco, владеющей лицензией на добычу углеводородов в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, и государством Украина, которое было достигнуто в конце 2012 года в Стокгольмском арбитраже.

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Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

«Признать в Украине окончательное решение Арбитражного института торговой палаты Стокгольма (Швеция) от 28 декабря 2012 г. в деле V (91/2008) между компанией "Vanco Prykerchenska Ltd" и государством Украина», - говорится в документе.

Данное решение было принято судом 6 июня 2013 года.

Как сообщал УНИАН, украинский частный энергетический холдинг ДТЭК, получивший в начале 2013 года контроль над компанией Vanco, которая является стопроцентным собственником Vanco Prykerchenska Ltd, планирует привлечь крупную мировую компанию для поиска углеводородов на шельфе Черного моря после того, как суд признает решение стокгольмского арбитража действительным на территории Украины.

В феврале 2013 года Кабинет министров возобновил действие соглашения о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, с компанией Vanco.

В 2006 году компания Vanсo International Ltd выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.