Вилкул говорит, что в Украине большой воды не будет

«Глобально большой воды в Украине не будет», - сообщил вице-премьер-министр Украины, руководитель Межведомственного оперативного штаба по координации действий центральных и местных органов власти Александр Вилкул сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «глобально большой воды в Украине не будет. Но есть локальные ситуации, к которым нужно готовиться».

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Вилкул сообщил, что «по каскаду Днепра, в том числе Киеву, основной объем воды, который шел из Беларуси и России, мы уже пропустили. С Дунаем ситуация сложнее. Могут быть локальные проблемы, к ликвидации которых мы готовы».

Он отметил, что штабом налажено взаимодействие по контролю румынской стороной прохождения паводковой воды из Германии.

В свою очередь, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских отметил, что для предотвращения и ликвидации последствий возможных подтоплений населенных пунктов силы и средства территориальных органов ГСЧС приведены к максимальному уровню готовности.

“На Днестре, как и реках Закарпатья, уровень воды преимущественно спадает. На данный момент в верховье и среднем течении Днестра (уровень воды) ниже на 4 метра опасного уровня”, - подчеркнул Вилкул.

В то же время вице-премьер отметил, что межведомственный штаб готов к подъему воды в Днестре.

Кроме того, Вилкул сообщил, во вторник, 11 июня, состоится выездное заседание Межведомственного штаба в Одесской области в бассейне реки Дунай на наиболее вероятных участках повышения уровня воды.

Он добавил, что в усиленном режиме работает государственная служба водных ресурсов, которая обеспечивает специальный режим прохождения воды по рекам Украины. Это делается для того, чтобы не допустить резкого повышения уровня воды.

«На Днестре, как и реках Закарпатья, уровень воды преимущественно спадает. На данный момент в верховье и среднем течении Днестра он ниже на 4 м опасного уровня», - сказал Вилкул.

Он отметил, что Межведомственный штаб готов к подъему уровня воды в Днестре. Свободный объем Днестровского водохранилища в настоящее время больше 220 млн кубических метров. Этого хватит для приема паводковых вод в случае ухудшения погодных условий.

«Таким образом, ситуация полностью под контролем Межведомственного штаба. Ведется подготовка к пропуску воды. Службы управления водных ресурсов постоянно контролируют состояние гидротехнических сооружений. Подразделения МЧС приведены в готовность для проведения полного комплекса необходимых мер. Межведомственной штаб полностью готов к таким ситуациям», - подчеркнул Вилкул.

Напомним, в начале июня в странах Центральной Европы, в частности, в Германии, Чехии, Венгрии, Сербии, Австрии, Словакии, ливни вызвали сильное наводнение: были затоплены города, дороги, сельскохозяйственные угодья, пришлось эвакуировать тысячи людей.

Синоптики назвали эту стихию «наводнением века», более масштабным чем наводнение 2002 года, когда под водой оказались десятки европейских городов, в частности Прага.