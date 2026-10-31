Путин пытается продать Трампу мир с Ираном в обмен на Украину, – The Guardian

Россияне сейчас активно работают над тем, чтобы вытащить Трампа из иранской ловушки, рассчитывая, что потом он пойдет на уступки в отношении Украины.

Российский диктатор Владимир Путин пытается воспользоваться сложным положением президента США Дональда Трампа из-за войны с Ираном, чтобы добиться уступок от Вашингтона в отношении Украины и продвинуть вариант завершения обоих конфликтов на выгодных Москве условиях. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Как отмечает автор публикации, война против Ирана, начатая США и Израилем в конце февраля, повлекла за собой масштабные последствия, в частности экономические проблемы и рост цен на энергоносители. На фоне падения рейтингов и внутриполитического давления Трамп начал перекладывать ответственность за подорожание энергоресурсов на Украину, критикуя Киев за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Американский президент возобновил критику Владимира Зеленского, назвав украинского лидера препятствием для мира. В то же время Трамп начал продвигать идею возобновления экономического сотрудничества с Россией. Такая позиция Вашингтона, по оценке издания, открыла Москве возможность использовать ситуацию в своих интересах.

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В частности, Россия предложила провести трехстороннюю встречу лидеров США, России и Китая в ходе запланированного на 18 ноября мероприятия в китайском Шэньчжэне. Кроме того, 19 октября Путин направил министра иностранных дел Сергея Лаврова в Тегеран. Целью визита было выяснить, можно ли приблизить окончание войны с Ираном на условиях, которые устроили бы Трампа.

Как объясняет аналитик по вопросам России Амир Чахаки, Кремль рассматривает иранский конфликт как инструмент давления на американского президента.

"Чем больше Путин сможет убедить Тегеран пойти навстречу требованиям Трампа, тем больше уступок он сможет получить от Трампа в отношении Украины", – отметил эксперт.

Как пишет The Guardian, стратегический замысел Москвы заключается в том, чтобы воспользоваться трудностями американской администрации и попытаться завершить обе войны – в Украине и Иране – одновременно, преимущественно на российских условиях.

Попытки Трампа переложить ответственность за последствия войны с Ираном на Украину и его сближение с Путиным уже вызвали серьезное беспокойство у европейских союзников США. В Европе всё больше опасаются, что Вашингтон рассматривает Россию не как экзистенциальную угрозу, а как потенциального партнёра для бизнеса, что даёт Кремлю дополнительные возможности добиваться уступок за счёт Украины.

Война в Украине и Трамп

Как писал УНИАН, Трамп заявил, что соглашение о прекращении войны между Украиной и Россией, по его мнению, уже очень близко. Он подчеркнул, что ранее воздерживался от таких оптимистичных оценок (что не соответствует действительности – УНИАН), но теперь считает, что стороны почти достигли договоренности.

Кроме того, Трамп заявил, что призывы ввести санкции против России исходили от "глупых людей", поскольку, по его мнению, это могло бы сделать невозможным освобождение американца Стивена Хаббарда из российской тюрьмы. Трамп утверждает, что лично просил Владимира Путина об освобождении Хаббарда, который был задержан российскими военными в оккупированной части Украины в 2022 году и был осужден в РФ по обвинению в наемничестве.

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