Вступление Украины в НАТО 'нереалистично': Рубио назвал ключевое препятствие

Госсекретарь США Марко Рубио на саммите G20 дал понять, что вступление Украины в НАТО невозможно в краткосрочной перспективе. Об этом пишет журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу.
По мнению Рубио, главное препятствие – это позиция лидера РФ Владимира Путина.
"По словам западных чиновников, в ходе частной беседы Рубио также затронул вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, назвав это – по их словам – нереалистичным в краткосрочной перспективе и неприемлемым для Путина", - пишет Рауфоглу.
Также госсекретарь США предупредил, что захват Россией всего Донбасса не удовлетворит территориальные амбиции Кремля.
"Это не утолит аппетиты России", – заявил он европейским представителям.
Рубио также в разговоре с западными дипломатами выразил сомнения в участии Путина в саммите , который запланирован на декабрь в Майами.
Завершение войны в Украине - новости
Как писали СМИ, после общения с Рубио на саммите G20 у дипломатов сложилось убеждение, что госсекретарь США не верит в готовность Путина договариваться о мире в Украине раньше весны 2027 года.
Президент Владимир Зеленский ранее завлял, что Украина готова обсуждать разные варианты гарантий безопасности, а не только вступление в НАТО, но при одном необходимом условии - они будут обладать такой же юридической силой.