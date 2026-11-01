Вступление Украины в НАТО 'нереалистично': Рубио назвал ключевое препятствие

Рубио назвал это "неприемлемым для Путина".

Госсекретарь США Марко Рубио на саммите G20 дал понять, что вступление Украины в НАТО невозможно в краткосрочной перспективе. Об этом пишет журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу.

По мнению Рубио, главное препятствие – это позиция лидера РФ Владимира Путина.

"По словам западных чиновников, в ходе частной беседы Рубио также затронул вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО, назвав это – по их словам – нереалистичным в краткосрочной перспективе и неприемлемым для Путина", - пишет Рауфоглу.

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Также госсекретарь США предупредил, что захват Россией всего Донбасса не удовлетворит территориальные амбиции Кремля.

"Это не утолит аппетиты России", – заявил он европейским представителям.

Рубио также в разговоре с западными дипломатами выразил сомнения в участии Путина в саммите , который запланирован на декабрь в Майами.

Завершение войны в Украине - новости

Как писали СМИ, после общения с Рубио на саммите G20 у дипломатов сложилось убеждение, что госсекретарь США не верит в готовность Путина договариваться о мире в Украине раньше весны 2027 года.

Президент Владимир Зеленский ранее завлял, что Украина готова обсуждать разные варианты гарантий безопасности, а не только вступление в НАТО, но при одном необходимом условии - они будут обладать такой же юридической силой.

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