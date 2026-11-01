400 лет назад Восточная Европа пережила малый ледниковый период, – ученые

Проанализированные документы того времени свидетельствуют о значительном длительном похолодании.

В XVII веке Восточная Европа пережила не менее 55 особенно суровых зим, сопровождавшихся сильными морозами, обильными осадками, неурожаями, голодом и эпидемиями чумы. Об этом свидетельствует исследование румынских ученых, проанализировавших сотни исторических записей, сообщает издание Discover Magazine.

Исследователи собрали 937 свидетельств из хроник, дневников, церковных и монастырских реестров, календарей и записей путешественников. Большинство авторов этих документов не ставили своей целью описывать погоду, однако упоминали необычные природные явления. Например, в записи за 1651 год отмечалось, что в городе Сигишоара весна была чрезвычайно холодной, поэтому вишни и клубника созрели только в августе.

Особенно холодными зимы стали после 1645 года: 36 из 55 зафиксированных суровых зим пришлись именно на период между 1645-м и 1700 годами. Некоторые водоемы замерзали настолько сильно, что войска можно было перебрасывать по льду. В частности, зимой 1691 года река Криш замерзла настолько, что войска Габсбургов использовали её лёд для осады крепости.

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Учёные связывают похолодание с периодом пониженной солнечной активности, известным как минимум Маундера, во время которого пятна на Солнце почти исчезли.

Последствия климатических изменений были особенно ощутимы для сельского хозяйства. В 1665 году сильный снегопад 1 мая нанёс значительный ущерб урожаю в регионе Цара-Бирсей. В целом исторические источники сообщают о неурожаях в течение 20 лет, тогда как об обильных урожаях упоминается лишь за пять лет. За сто лет XVII века в 26 случаях фиксировались высокие цены на продукты и голод.

Кроме того, эпидемии, преимущественно чумы, охватывали регион в течение 31 года. Шесть лет подряд, с 1659-го по 1664-й, источники сообщали о вспышках болезней.

В то же время авторы исследования подчеркивают, что климат был не единственной причиной этих кризисов. Военные конфликты между империями, политическая нестабильность и социальное неравенство также усугубляли уязвимость населения.

Погода и климат

Как писало УНИАН, новые исследования показали, что примерно 3600 лет назад потепление климата на Земле остановилось, а около 2000 лет назад климат начал снова охлаждаться, что свидетельствовало о естественном движении Земли к новому ледниковому периоду. Однако после промышленной революции выбросы парниковых газов изменили эту тенденцию, и с 1960-х годов климат Земли вновь нагревается.

Также мы сообщали, что мощное явление Эль-Ниньо, вызванное аномальным потеплением воды в Тихом океане, почти наверняка продлится как минимум до февраля 2027 года. По прогнозам, Эль-Ниньо повысит вероятность температур выше нормы в большинстве регионов мира, хотя конкретные последствия для осадков и погоды будут зависеть от местных условий и состояния других океанов.

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