Нафтогаз через суд требует у Ахметова 422 миллиона

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» требует в судебном порядке от энергогенерирующей компании «Киевэнерго», основным акционером которой является крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, возврата 422,7 млн грн.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, «Нафтогаз» 4 июня подал иск в Высший хозяйственный суд Украины. Рассмотрение дела назначено на 11 июня 2013 года. Иск оформлен в виде кассационной жалобы на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 6 февраля 2013.

Согласно судебным материалам, «Нафтогаз» требует от «Киевэнерго» выплатить задолженность по договору купли-продажи природного газа от 30 сентября 2011 года.

По теме: Нафтогаз через суд требует от своей дочки 2,2 миллиарда

Суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года «Нафтогаз» подал иск в в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей дочерней компании «Газ Украины» возврата 1,6 млрд грн.

В конце марта 2013 года НАК «Нафтогаз Украины» подала семь исков в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей дочерней компании «Газ Украины» возврата 7,7 млрд грн.

В марте 2013 года «Нафтогаз» подал иск в Хозяйственный суд Киева, требуя от компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возврата 5,145 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.