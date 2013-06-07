Судебное заседание по делу ЕЭСУ длилось 17 минут

В заседании Киевского районного суда Харькова, который слушает уголовное дело относительно нарушений в деятельности корпорации ЕЭСУ, объявлен перерыв до 15.00 5 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий судья Константин Садовский учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и ее защитницы Евгении Тимошенко.

Во время судебного заседания представители гособвинения предложили перенести слушание в связи с отсутствием Тимошенко.

Защитники экс-премьера в очередной раз выставили перед судом требование рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного дела относительно ЕЭСУ в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава преступления.

По словам защитников, это дело уже было закрыто Генеральной прокуратурой и правомерность его закрытия подтверждал Верховный Суд Украины.

«Этими постановлениями фактически видно, что указанные уголовные дела были возбуждены безосновательно», - подчеркнул защитник Тимошенко Сергей Власенко. Он также добавил, что Тимошенко не может быть субъектом этого преступления даже теоретически, поскольку с 1 января 1997 года “Тимошенко не имела никакого отношения к корпорации ЕЭСУ”.

Власенко также отметил, что Тимошенко написала заявление с просьбой рассматривать ходатайство защиты в ее отсутствие.

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Со своей стороны Садовский отметил, что позиция суда остается неизменной, и ходатайство защиты Тимошенко будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса при участии самой подсудимой.

Судебное заседание длилось 17 минут. Решение судьи сторонники Тимошенко встретили возгласами “Позор”.

Как сообщал УНИАН, 21 мая 2013 года Киевский районный суд Харькова в который раз перенес слушание уголовного дела по обвинению Тимошенко относительно нарушений в деятельности ЕЭСУ. Судебное заседание учитывая отсутствие в зале судебных заседаний Тимошенко и одного из ее защитников Кожемякина было перенесено председательствующим судьей Садовским на 7 июня.

6 июня Власенко сообщил, что Тимошенко просит суд рассматривать ходатайство защиты по делу относительно деятельности ЕЭСУ в ее отсутствие на судебном заседании.

Сегодня, 7 июня, в 11.35 на территорию ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове прибыл кортеж конвойных автомобилей. Как сообщили сторонники Тимошенко, которые дежурят перед медицинским учреждением, на территорию больницы заехали автомобили ГАИ, скорой медицинской помощи и автозак. По их словам, к Тимошенко также приехали ее защитники Сергей Власенко и Андрей Кожемякин.

Однако около 14.00 конвой покинул территорию ЦКБ “Укрзализныци”.