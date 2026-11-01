В Кремле придумали, как переложить на Украину вину за срыв мирных переговоров, - ISW

В Кремле пытаются представить дальнобойные удары Украины как препятствие для переговорного процесса.

У Кремле предприняли очередную попытку переложить на Украину ответственность за собственный отказ от конструктивных мирных переговоров. Как пишут аналитики Института изучения войны, Кремль пытается представить дальнобойные удары Украины по территории России как препятствие для переговорного процесса.

Так, 30 октября глава российского МЗС Сергей Лавров выразил недовольство украинскими ударами по глубокому тылу России, заявив, что подобные действия якобы не свидетельствуют о подготовке Украины к переговорам. При этом Лавров игнорирует тот факт, что сама Россия ежедневно наносит удары по Украине, а также то, что Кремль неоднократно отвергал предложения США и Украины о введении моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры, подчеркивают в ISW.

Аналитики напоминают, что Кремль уже неоднократно использовал украинские удары – как реальные, так и предполагаемые – чтобы снять с себя ответственность за отсутствие прогресса в мирных переговорах; в частности, это происходило после сообщений об ударе по резиденции Путина в Новгородской области в декабре 2025 года, а также после удара по оккупированным Хорлам в Херсонской области в январе 2026 года.

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Кроме того, Кремль продолжает попытки исключить европейских лидеров из процесса мирных переговоров - Лавров заявил, что европейцы пытаются "втиснуться" в переговорный процесс, и поставил под сомнение целесообразность их участия.

Недавно Кремль вновь публично озвучил требование о возвращении НАТО к границам 1997 года. При этом в последние дни Кремль неоднократно настаивал на том, чтобы европейские лидеры не принимали участия в переговорах по прекращению войны.

Прекращение огня в Украине

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что соглашение о завершении войны в Украине "уже близко".

Он также заявил, что в ближайшее время состоится его встреча с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По словам американского президента, в переговорах по поводу войны в Украине уже достигнут серьезный прогресс, а именно встреча лидеров, по его мнению, может дать еще больший результат.

Тем временем у Путина заявили, что Москва не собирается прекращать боевые действия против Украины даже на время переговоров.

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