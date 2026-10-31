Украина и Турция договорились работать над зерновым коридором в Черном море, - Зеленский

Также Украина и Турция готовят новые совместные промышленные и другие экономические проекты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него состоялась содержательная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой они договорились работать над черноморским зерновым коридором. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

"Символично, что наша встреча состоялась в Международный день Черного моря. И значительная часть беседы была посвящена вопросам, касающимся Черного моря. Обсудили с президентом Эрдоганом некоторые новые идеи и предложения, которые могут помочь. Это касается и продовольственной безопасности. И сегодня мы договорились с президентом Эрдоганом работать над черноморским зерновым коридором, чтобы этот коридор был создан и функционировал эффективно", - поделился Зеленский.

Президент отметил, что Украина и Турция готовят новые совместные промышленные и другие экономические проекты. Также вступило в силу соглашение о свободной торговле между странами.

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"Это открывает новые возможности для украинского и турецкого бизнеса. Значительный потенциал у нас есть в энергетике, в инфраструктуре – мы об этом тоже говорили. Встретились с представителями энергетических компаний Турции и уже на следующей неделе ожидаем увеличения поставок генераторов и другого энергетического оборудования", - добавил Зеленский.

Заявление Эрдогана

Как пишет Clash Report, Эрдоган во время совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что они обменялись мнениями по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Черном море, а Анкара с самого начала полномасштабной войны в Украине прилагает активные усилия для сохранения безопасности и стабильности в Черном море.

"Однако на фоне недавней эскалации мы наблюдаем, как конфликт перекидывается на Черное море. Очевидно, что нападения на гражданские суда и действия, ведущие к дальнейшей эскалации в Черном море, никому не принесут пользы... Независимо от того, откуда они исходят и какими бы ни были их оправдания, мы ни в коем случае не можем принять эти нападения. В связи с этим мы призываем все стороны действовать ответственно", - добавил президент Турции.

Кроме того, Эрдоган отметил, что Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Он подчеркнул, что Турция считает Украину стратегическим партнером.

"Я уверен, что наши компании, которые не оставили Украину, несмотря на сложные условия войны, также, дай Бог, внесут значительный вклад в восстановление Украины", - заявил Эрдоган.

Украина ведет переговоры с тремя странами об организации зернового коридора

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о возможности открытия гражданского судоходства в Черном море, в частности для экспорта сельскохозяйственной продукции. Он сообщил, что Турция, Египет и Индия предложили обеспечить безопасное плавание судов под своими флагами. Они смогут заходить как в украинские, так и в российские порты и перевозить продовольствие.

По словам президента Украины, Россия выступает против этого плана, несмотря на регулярные призывы со стороны турецких, индийских и египетских посредников.

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