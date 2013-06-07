Рыбак признал, что не голосовал лично своей карточкой
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак признал, что вчера на пленарном заседании не голосовал лично своей карточкой.
Об этом он сказал в интервью телеканалу “Рада”.
“Теперь говорят, что председатель Верховной Рады не голосовал. Я забрал свою карточку, вставил в гнездо напротив и говорю: “Я буду ставить на голосование, потому что я не дотянусь, так голосуйте моей карточкой”, - сообщил Рыбак.
При этом он заметил, что находился в сессионном зале.
Спикер отметил, что таким образом ему пришлось действовать в ситуации противостояния.
Кроме того, Рыбак подчеркнул, что подпишет вчерашние решения ВР о назначении судей.
“Я подпишу эти решения. Я еще раз говорю - никакого переголосования не будет”, - сказал спикер.
Он утверждает, что процедура голосования за назначение судей была соблюдена.
Как сообщал УНИАН, вчера представители оппозиции обвинили ряд депутатов, в том числе и Рыбака, что они не голосовали лично, а их карточками голосовали другие депутаты.