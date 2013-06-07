Турчинов: Объединение Батькивщины и Фронта змин состоится на следующей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из лидеров фракции “Батькивщина” Александр Турчинов во время брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

“Я убежден, что именно на будущей неделе состоится следующий съезд. Форс-мажоров я во всяком случае не предусматриваю”, - сказал он.

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Турчинов выразил надежду, что на этом съезде будет одобрено решение об объединении в рядах партии “Батькивщина” Партии «Реформы и порядок», партии “Фронт Змін” и других партийных, политических деятелей и политиков.

В то же время, по его словам, сейчас появляется большое количество анонимных писем, ложных заявлений, происходят спекуляции. “По адресам электронным наших партийных ячеек рассылается спам, обращения к партийцам против объединения. Содержание всех этих обращений, всех этих анонимных писем, всех заявлений так называемых сторонников Тимошенко или каких-то ветеранов, кого-либо другого - часто вообще не подписываются, анонимные письма. Когда вы прочтете содержание - оно очень похоже. Понятно, что его пишут в одном месте. Это место - Администрация Президента”, - сказал Турчинов.