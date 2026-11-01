В России после атаки дронов сильно поврежден один из крупнейших НПЗ (видео)

За три дня были атакованы три крупных НПЗ в России.

В Нижегородской области России этой ночью и утром звучали взрывы, в результате атаки получил сильные повреждения местный нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" – один из крупнейших в России.

Видео и фото с последствиями атаки стали появляться около 4 утра. На них видно результаты удара по НПЗ – пожар и огромный столб дыма.

OSINT-аналитики пишут, что предположительно, пожар после атаки возник в районе установок АВТ-6, АВТ-5 и висбрекинга гудрона либо установки 35/11-600.

Видео дня

Местные власти уже подтвердили атаку. Так, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в результате ударов БПЛА "промышленное предприятие" в Кстовском районе получило "значительные повреждения".

НПЗ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который производит горючее и смазочные материалы. Мощность предприятия составляет около 17 млн ​​тонн нефти в год или примерно 340 тысяч баррелей в сутки.

Удары по России - новости

Напомним, утром 30 октября в российском Новокуйбышевске Самарской области вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе мощностью около 8,8 млн тонн нефти в год.

А 31 октября в Уфе беспилотники атаковали Северную промзону, где фактически вплотную друг к другу расположены сразу три нефтеперерабатывающих завода.

Ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что Украина согласилась взять паузу в атаках на российские НПЗ. Однако украинские чиновники в комментарии The Kyiv Independent опровергли эту информацию.

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