Мелания Трамп прокомментировала успешную эвакуацию людей из Олешек

Она сделала репост сообщения украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о завершении миссии по спасению людей.

Успешная миссия по эвакуации жителей Олешек, которая завершившилась 31 октября, дает надежду на установление устойчивого мира между Украиной и РФ. Об этом написала первая леди США Мелания Трамп в соцсети X.

Важно, что супруга американского лидера Дональда Трампа впервые прокомментировала завершение эвакуации жителей Олешек, которой она содействовала на протяжении всего времени.

"Надежда на устойчивый мир. Олешки доказывают, что мы можем поставить человечность выше войны", - отметила Мелания Трамп.

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Кроме того, она сделала репост сообщения украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о завершении миссии по спасению людей.

Отметим, что именно Мелания Трамп была одной из публичных сторонниц введения режима прекращения огня в районе Олешек, чтобы спасти заблокированных там мирных жителей.

"Вместе мы можем построить мирную планету, мир, полный надежд для наших детей", - добавила жена президента США.

Эвакуация из Олешек

Ранее Лубинец сообщил, что самому пожилому человеку, который выехал из оккупированных Олешек Херсонской области, - 94 года, а самому молодому – чуть больше года.

Он подчеркнул, что гуманитарная миссия завершилась успешно. Омбудсмен добавил, что режим тишины продлится до 1 ноября, 22:59.

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