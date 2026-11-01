Комбинат по выпуску ракет и ПВО на $70 млн: Зеленский о результатах ударов по России

Поражен комбинат Каменский – предприятие российского ОПК, привлеченное к производству ракет.

Украина нанесла удар по комбинату "Каменский" на территории России, который оккупанты используют для производства ракет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Наши дальнобойные удары – в Ростовской области. Поражен Каменский комбинат – предприятие российского ОПК, задействованное в производстве ракет", – написал он.

Он добавил, что также были поражены комплекс "Панцирь-С2" и командно-штабная машина системы С-400 "Триумф".

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"Общая стоимость пораженных объектов ПВО – около 70 миллионов долларов", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил бойцов СБУ и другие подразделения Сил обороны за меткость.

"Мы справедливо защищаемся от российской агрессии и делаем все, чтобы ограничить возможности России продолжать её", – подчеркнул глава государства.

Удары по России

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина будет отвечать на российские атаки ударами по территории РФ. По его словам, такие действия являются ответом на агрессию России и должны лишать её возможности продолжать войну.

30 октября Зеленский сообщил, что Украина определила новые направления для применения дальнобойных средств поражения. Он отметил, что в зоне досягаемости уже находятся российские объекты от Ямала до Западной Сибири, а Украина работает над увеличением этой дальности.

Ранее президент также подчеркивал, что российская военная инфраструктура, нефтеперерабатывающие предприятия, логистика и объекты, обеспечивающие финансирование войны, будут оставаться среди целей украинских ударов.

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