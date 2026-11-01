В ФБР раскрыли, кто стоит за крупнейшей кражей криптовалюты с Binance

Злоумышленники уже переводят украденные средства преимущественно в Ethereum.

За взломом криптобиржи Binance и крупнейшей кражей криптовалюты на сумму более $6 млрд стоит Северная Корея. Об этом официально сообщило Федеральное бюра расследований (ФБР).

По данным американского ведомства, 29 октября хакеры из КНДР похитили с криптобиржи Binance виртуальные активы на сумму свыше $6 млрд. Атаку связывают с северокорейской хакерской группировкой TraderTraitor.

ФБР сообщает, что злоумышленники уже переводят украденные средства преимущественно в Ethereum, а затем планируют отмывать их через децентрализованные финансовые сервисы и обменники.

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Бюро также опубликовало список игроков хакеров и блокировки криптосервисов и операторов коммуникационных узлов, которые не блокируют транзакции с этими адресами.

Кража с Binance

Напомним, 29 октября Binance сообщила о взломе своих криптокошельков и потере примерно $6,3 млрд - это крупнейшая кража криптовалюты в истории. Биржа временно приостановила вывод средств, но заявила, что компенсирует потери за свой счёт. Около $3 млрд похищенных активов удалось заморозить.

Основатель и бывший глава Binance Чанпэн Чжао ещё в первые часы инцидента признал, что произошедшее похоже на взлом. Позже он сообщил, что компания располагает долей в SpaceX стоимостью более $1 млрд, которую при необходимости можно использовать для покрытия убытков.

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