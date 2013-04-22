Главное за день: обзор топ-новостей

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Подозреваемый в организации теракта в Бостоне был гражданином России

Тамерлан Царнаев был обладателем паспорта РФ, на момент взрывов власти США рассматривала поданное им прошение о предоставлении гражданства. Спецслужбы США допросят вдову Тамерлана Царнаева.

В Киеве сошел очередной оползень: дом навис над пропастью (фото)

На Батыевой горе в Киеве возле частного дома сошел оползень, в результате чего дом навис над пропастью и может упасть в любой момент

Жителям трех столичных массивов отключили горячую воду

Нет горячей воды у жителей Беличи, Новобеличей и Академгородка.

На этой неделе в Украине будет +25

Несмотря на ночные заморозки 22-23 апреля, в стране будет преобладать теплая и сухая погода с температурой воздуха до +25 градусов.

Неизвестный открыл стрельбу в центре Белгорода: 5 человек погибли (фото)

Позже число жертв возросло до 6-ти - в больнице умерла девушка.

Министерство договорилось с нефтетрейдерами о снижении цен на бензин А-95 и дизтопливо

«Мы не требуем снижения цены на все сорта, мы будем влиять только на социальные виды топлива», - сказал Э.Ставицкий.

СМИ: В России историкам раздали рекомендации, как опровергать Голодомор

Федеральное архивагентство России "рекомендует" историкам так приводить цитаты из документов, связанных с голодом 30-ых годов, чтобы они доказывали универсальный характер хлебозаготовок 1932 и опровергали Голодомор в Украине.

Кабмин заменил сразу трех заместителей главы «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины своими распоряжениями назначил первого заместителя и двух заместителей председателя Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

ПА ОБСЕ ожидает, что Украине удастся решить вопрос с политиками-заключенными

Исполняющий обязанности президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вольфганг Гроссрук отмечает активную работу украинского правительства по реформированию судебной системы, что позволит решить вопрос в отношении заключенных политиков.

Квасневский призвал власть и оппозицию Украины объединиться ради общей цели

Квасневский заявляет, что власть и оппозиция в Украине должны объединиться для принятия евроинтеграционных законов.

Украина до сих пор ждет от Газпрома ответа по посланнику в Брюссель

«Газпром» пока не подтвердил своего участия в круглом столе по вопросам украинской ГТС в Брюсселе.

У Кличко заявляют о фальшивых новости от имени партии

В "УДАРе" заявляют о фальшивых новости от имени партии с целью сорвать переговоры оппозиции относительно кандидата в мэры Киева.

Конституционный суд 4 месяца «мариновал» представление о перевыборах в Раду

Конституционный суд еще не открывал производство по представлению депутатов ВР о проведении повторных выборов в парламент в 5 округах, где ЦИК отказалась устанавливать результаты голосования.